/Официальные новости/

Экстренные службы города провели совместные учения на Сочинском мясокомбинате

14 марта экстренные службы города ликвидировали условную техногенную аварию на Сочинском мясокомбинате. По легенде, в результате землетрясения на предприятии произошла утечка аммиака.

Пожарные расчеты тушили очаги возгорания, спасатели проводили эвакуацию людей. В костюмах химической защиты  сотрудники ЮРПСО МЧС России выполняли работы по ликвидации последствий условного выброса тонны аммиака, в специальных дыхательных масках выводили пострадавших людей на улицу. От Южного регионального поисково-спасательного отряда в учениях было задействовано 11 специалистов, две единицы техники.

Всего в учениях приняло участие около 200 сотрудников экстренных служб города – спасатели АСС «Кубань-СПАС» и  ЮРПСО МЧС России, врачи Скорой помощи, сотрудники 10 отряда Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю, специалисты Росгвардии и аварийных служб Сочи.

Организаторы учений, Управление гражданской обороны и защиты населения г. Сочи, оценили работу и взаимодействие аварийно-спасательных сил на отлично.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

Эксперт раскритиковал бурную антиалкогольную деятельность

Экстренные службы города провели совместные учения на Сочинском мясокомбинате

Владимир Синяговский: Этим историческим моментом будут гордиться наши дети, внуки и правнуки...

Швеция все больше "дрейфует" в сторону русофобии

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!