Экстренные службы города провели совместные учения на Сочинском мясокомбинате

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14 марта экстренные службы города ликвидировали условную техногенную аварию на Сочинском мясокомбинате. По легенде, в результате землетрясения на предприятии произошла утечка аммиака.

Пожарные расчеты тушили очаги возгорания, спасатели проводили эвакуацию людей. В костюмах химической защиты сотрудники ЮРПСО МЧС России выполняли работы по ликвидации последствий условного выброса тонны аммиака, в специальных дыхательных масках выводили пострадавших людей на улицу. От Южного регионального поисково-спасательного отряда в учениях было задействовано 11 специалистов, две единицы техники.

Всего в учениях приняло участие около 200 сотрудников экстренных служб города – спасатели АСС «Кубань-СПАС» и ЮРПСО МЧС России, врачи Скорой помощи, сотрудники 10 отряда Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю, специалисты Росгвардии и аварийных служб Сочи.

Организаторы учений, Управление гражданской обороны и защиты населения г. Сочи, оценили работу и взаимодействие аварийно-спасательных сил на отлично.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России