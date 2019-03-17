Уважаемые самозанятые  женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения!

/Официальные новости/

Уведомляем о том, что в соответствии с законом «О страховых пенсиях» № ФЗ-400 от 28.12.2013 г. у Вас возникает право на пенсию в 55 лет 6 мес у женщин и в 60 лет 6 мес у мужчин.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Новороссийске Краснодарского края приглашает граждан, в настоящее время не являющихся пенсионерами и не состоящих в трудовых отношениях с работодателем либо занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью.

Важно! Для своевременного назначения пенсии необходимо заблаговременно проверить данные о стаже и заработной плате.

Для этого запишитесь на приём через сайт ПФР либо по телефону 8(8617)79-50-93.

Документы необходимые для определения права на пенсию:

Паспорт

Трудовая книжка и другие документы, подтверждающие трудовую деятельность (договоры), Свидетельство предпринимателя

Военный билет (если Вы проходили военную службу)

Диплом/свидетельство о высшем/профессиональном образовании

Свидетельство о браке, перемене фамилии, имени, отчества

Свидетельство о рождении ребенка (для женщин)

Пенсионное удостоверение, если Вы являетесь пенсионером другого ведомства (МВД,ФСБ,МО и др.).

Просим запланировать визит в Управление ПФР!