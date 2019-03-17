УФСИН информирует...

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12 марта свой профессиональный праздник отмечают сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы России. В этот день 140 лет назад император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало единой государственной системе исполнения наказаний.

Уголовно-исполнительная система Краснодарского края входит в число правоохранительных органов, выполняющих общие задачи в сфере борьбы с преступностью, осуществляет оперативно-розыскную деятельность, функции вооруженной охраны, конвоирования, розыска и задержания бежавших преступников, занимается воспитательной работой с осужденными, их ресоциализацией и подготовкой к освобождению.

Сегодня в состав Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю входят 22 основных подразделения, в том числе управленческий аппарат УФСИН, 3 колонии общего режима (из них одна женская), 5 колоний строгого режима, 2 колонии-поселения, лечебное исправительное учреждение, межобластная туберкулезная больница, 3 следственных изолятора, Белореченская воспитательная колония.

Также в составе Управления уголовно-исполнительная инспекция, включающая в себя 41 филиал, управление по конвоированию, центр инженерно-технического обеспечения, жилищно-коммунальное управление, медико-санитарная часть.

В колониях и СИЗО при лимите 17,7 тысяч человек содержится порядка 14 тысяч осужденных и подследственных. Еще около 25 тысяч граждан проходят за год по учетам уголовно-исполнительной инспекции.

В торжественном мероприятии, приуроченном к 140-летию образования УИС России, примут участие руководители и представители органов законодательной и исполнительной власти Краснодарского края, правоохранительных ведомств и общественных организаций, руководящий состав УФСИН и всех пенитенциарных учреждений региона. Состоится чествование ветеранов службы и награждение наиболее отличившихся сотрудников. Завершится мероприятие праздничным концертом творческих коллективов.

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Торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященные 140-летию образования уголовно-исполнительной системы России состоятся 19 марта 2019 года в Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 55.

Источник: Пресс- служба УФСИН России по Краснодарскому краю