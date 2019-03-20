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Объявлены 104 победителя Конкурса «Лидеры России»

17 марта состоялась торжественная церемония закрытия финала Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. Заключительный этап проходил с 13 марта в Сочи, в нем приняли участие 300 конкурсантов. Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

Мы попросили депутата Государственной Думы России Владимира Синяговского прокомментировать итоги конкурса «Лидеры России»:

- На мой взгляд, сама идея подобного соревнования продуктивна и может, действительно, определять, кто из сегодняшних руководителей способен решать масштабные управленческие задачи.

С другой стороны в подобного рода конкурсах, тем более финансируемых за счёт государства, не должно быть место формальному подходу. Уверен, что участие коллективов, открытость в подведении итогов – обязательное условие, обеспечивающее наибольший эффект… 

Одной из важнейших качеств руководителя умение повести за собой коллектив, завоевать доверие людей, заручиться их поддержкой. Без этого любые знания превращаются лишь в яркую обёртку, не наполненную конкретным содержанием.?

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Категория: Новости / Официальные новости

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