Новороссийск оценил работу своего мэра

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Глава администрации города-героя Новороссийска Игорь Дяченко отчитался о проделанной работе перед депутатами и общественностью 20 марта.

Вот, что об этом написал он в социальных сетях.

"Представил ежегодный отчет о результатах своей работы и администрации Новороссийска.

В присутствии заместителя главы администрации Краснодарского края Алексея Копайгородского, заместителя председателя ЗСК Сергея Алтухова, председателя городской Думы Александра Шаталова, руководителей градообразующих предприятий, городских учреждений культуры и спорта, представителей общественности и духовенства, почетных граждан города-героя Новороссийска.

В отчете было озвучено много цифр. Сегодня важно понимать, что за этими показателями стоит колоссальный труд команды. 2018 год был непростым – но очень продуктивным. Значительных успехов достигли во многих отраслях."

На открытой сессии прозвучали слова благодарности за помощь и взаимодействие в адрес Губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, председателя ЗСК края Юрия Бурлачко и депутата Государственной Думы РФ Владимира Синяговского.