/Официальные новости/

Губернатор Оренбургской области подал в отставку

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил главе государства Владимиру Путину прошение об отставке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регионального правительства.

«Обещаю, что на каких бы постах мне не пришлось работать в дальнейшем, я всегда буду отстаивать интересы Оренбургской области и своих земляков», — сказал он.

Ранее прошение об отставке подала губернатор Мурманской области Марина Ковтун. 

20 марта Путин принял отставку глав Алтая и Калмыкии Александра Бердникова и Алексея Орлова.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/613544-gubernator-orenburgskoi-oblasti-otstavka?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Темрюкский суд за хранение наркотиков приговорил двух мужчин к исправительным работам с удержанием заработка

Губернатор Оренбургской области подал в отставку

По материалам проверки, проведенной прокуратурой г. Новороссийска, возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств управляющей компанией

 Крымский политолог оценил новый законопроект США по Крыму

Тревожная информация из Краснодара

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!