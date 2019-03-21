Губернатор Оренбургской области подал в отставку

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил главе государства Владимиру Путину прошение об отставке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регионального правительства.

«Обещаю, что на каких бы постах мне не пришлось работать в дальнейшем, я всегда буду отстаивать интересы Оренбургской области и своих земляков», — сказал он.

Ранее прошение об отставке подала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

20 марта Путин принял отставку глав Алтая и Калмыкии Александра Бердникова и Алексея Орлова.