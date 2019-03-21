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Губернатор Оренбургской области подал в отставку
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил главе государства Владимиру Путину прошение об отставке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регионального правительства.
«Обещаю, что на каких бы постах мне не пришлось работать в дальнейшем, я всегда буду отстаивать интересы Оренбургской области и своих земляков», — сказал он.
Ранее прошение об отставке подала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.
20 марта Путин принял отставку глав Алтая и Калмыкии Александра Бердникова и Алексея Орлова.
Источник: https://russian.rt.com/russia/news/613544-gubernator-orenburgskoi-oblasti-otstavka?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications
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