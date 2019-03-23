В образовательных учреждениях Новороссийска, Анапы, Горячего ключа и в ряде районов края выявлены нарушения в организации питания детей

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В соответствии с заданием Генеральной прокуратуры Российской Федерации органами прокуратуры края с привлечением специалистов управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю проведена проверка соблюдения законодательства при организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций, детских медицинских и социальных учреждений, а также учреждений социального обслуживания.

Установлено, что принимаемые меры прокурорского реагирования способствовали реализации органами государственной власти и местного самоуправления края полномочий по содержанию и ремонту зданий и сооружений, повышению уровня материально-технической оснащенности пищеблоков вышеуказанных организаций.

Например, во исполнение решения суда Калининского района, вынесенного по результатам рассмотрения иска прокурора района, администрацией Калининского района выделено 798 тыс. рублей на обустройство необходимым технологическим оборудованием пищеблока муниципальной школы № 13.

Результаты настоящей проверки показали, что в большинстве образовательных и иных детских организациях края созданы условия для организации горячего питания детей, однако распространены факты ненадлежащего контроля за технологией производства и качеством готовых блюд.

Проверкой исполнения законодательства о контрактной системе при организации питания учащихся образовательных организаций выявлены нарушения порядка и сроков опубликования сведений о результатах конкурсных процедур и исполнении контрактов (г.Армавир, Анапа, Ейский, Калининский, Крыловской, Новокубанский, Ленинградский, Северский, Усть-Лабинский районы).

В частности, прокуратурой г.Горячий Ключ установлено, что сотрудниками МКУ «Муниципальный центр закупок» не соблюден порядок расчета начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по организации питания учащихся трех школ. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.7.30, ч.2 ст.7.29.3 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в управление Федеральной антимонопольной службы Краснодарского края.

В отдельных случаях вскрыты факты неудовлетворительного состояния помещений пищеблоков, несвоевременного их ремонта. Такие нарушения допущены в образовательных и медицинских организациях г. Анапа, Белореченского, Гулькевичского, Кавказского, Приморско-Ахтарского, Староминского, Успенского и других районов, в связи с чем прокурорами инициировано выделение бюджетных средств на их устранение.

Распространены случаи приема на пищеблок пищевой продукции без документов, удостоверяющих ее качество и безопасность, хранения продуктов питания в обезличенной упаковке, чем нарушаются требования ст.15 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Прокурорами г. Новороссийска, Армавира, г. Горячий Ключ, Апшеронского, Белоглинского, Брюховецкого, Гулькевичского, Калининского, Ленинградского, Новокубанского, Отрадненского, Темрюкского, Усть-Лабинского, Успенского районов, Анапским, Ейским, Крымским, Лабинским, Тихорецким межрайонными прокурорами по результатам проверок в деятельности 52 образовательных и иных детских организаций выявлена пищевая продукция, не соответствующая предъявляемым требованиям.

В частности, Анапской межрайонной прокуратурой в десяти общеобразовательных организациях выявлены факты отсутствия на отдельную пищевую продукцию документов, подтверждающих ее качество, нарушение сроков и условий ее хранения. По представлениям межрайонного прокурора снято с производства 658 кг. овощей, фруктов, кондитерских изделий, молочной и мясной продукции, несоответствующих требованиям безопасности, материалы проверки направлены в органы Роспотребнадзора для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Аналогичные меры приняты прокурорами Ленинградского, Успенского районов, Ейским межрайонным прокурором.

Нарушения работниками пищеблоков технологического процесса приготовлению блюд, порядка бракеража поступающей и готовой продукции выявлены в деятельности 161 детской организации, факты несоблюдения утвержденного меню – в 78 детских организациях.

Допускаются нарушения требований к соблюдению правил личной гигиены персоналом, прохождению профилактических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовке, в связи с чем по инициативе прокуроров от работы временно до устранения нарушений отстранено 64 работника пищеблока детских организаций.

Всего по результатам проверок выявлено 1588 нарушений законодательства, в целях устранения которых внесено 485 представлений, в суды направлено 7 исковых заявлений, возбуждено 21 дело об административном правонарушении, устранение нарушений поставлено на контроль.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-kraya-provedena-proverka-ispolneniya-0