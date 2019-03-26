Эхо войны в Новороссийске

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За прошедшую неделю на территории города-герой Новороссийск обнаружено 8 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

19 марта в районе ж/д пл. Убых была обнаружена минометная мина калибра 51 мм, по ул. Суворовская, д.57 при земляных работах были обнаружены артиллерийские снаряды калибра - 76 мм и минометная мина калибра 50 мм.

Также на территории нефтебазы «Грушовая» был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 122 мм.

21 марта в поселке Верхнебаканский в районе телевышки, 1486 км нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск», была обнаружена минометная мина калибра 50 мм, а по ул. Дзержинского, дом 5 при земляных работах был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 100 мм.

Все взрывоопасные предметы вывезены и уничтожены на полигоне Раевский силами 7 ДШД.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"