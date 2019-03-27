Прокуратурой г. Новороссийска инициировано отчуждение более 15 земельных участков, принадлежащих иностранным гражданам

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Прокуратура города Новороссийска по поручению прокуратуры Краснодарского края провела проверку соблюдения иностранными гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами ограничений в приобретении в собственность земельных участков, расположенных в приграничных территориях.

Установлено, что более 15 участков находятся в собственности граждан Украины, Германии, Грузии, Кыргызстана и других государств.

В то же время, согласно земельному законодательству иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством о Государственной границе Российской Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.

Указом Президента Российской Федерации от 09.01.2011 № 26 утвержден Перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, включающий, в том числе муниципальное образование город Новороссийск.

Таким образом, земельный участок должен быть отчужден собственником в течение года с момента возникновения прав собственности на имущество.

В случаях, когда имущество не отчуждено собственником в эти сроки, такое имущество, с учетом его характера и назначения, по решению суда подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом. При этом вычитаются затраты на отчуждение имущества.

В связи с этим прокурором города Новороссийска в интересах Российской Федерации в суды направлены 16 исковых заявлений о понуждении иностранных граждан произвести отчуждение земельных участков.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-g-novorossiyska-iniciirovano