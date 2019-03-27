Прокуратурой г. Новороссийска инициировано отчуждение более 15 земельных участков, принадлежащих иностранным гражданам
Прокуратура города Новороссийска по поручению прокуратуры Краснодарского края провела проверку соблюдения иностранными гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами ограничений в приобретении в собственность земельных участков, расположенных в приграничных территориях.
Установлено, что более 15 участков находятся в собственности граждан Украины, Германии, Грузии, Кыргызстана и других государств.
В то же время, согласно земельному законодательству иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством о Государственной границе Российской Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.
Указом Президента Российской Федерации от 09.01.2011 № 26 утвержден Перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, включающий, в том числе муниципальное образование город Новороссийск.
Таким образом, земельный участок должен быть отчужден собственником в течение года с момента возникновения прав собственности на имущество.
В случаях, когда имущество не отчуждено собственником в эти сроки, такое имущество, с учетом его характера и назначения, по решению суда подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом. При этом вычитаются затраты на отчуждение имущества.
В связи с этим прокурором города Новороссийска в интересах Российской Федерации в суды направлены 16 исковых заявлений о понуждении иностранных граждан произвести отчуждение земельных участков.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-g-novorossiyska-iniciirovano
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