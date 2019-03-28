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Владимир Синяговский: За каждой цифрой и бюджетной строкой стоит кропотливая работа...

Депутат Государственной Думы России направил поздравления своим землякам по случаю Дня финансиста Краснодарского края.

"Уважаемые работники финансовой системы, дорогие друзья!
Примите самые добрые поздравления с профессиональным праздником - Днем финансиста Краснодарского края!
В этот день хочется поблагодарить всех работников финансовой сферы за честный и добросовестный труд. Ведь успешное экономическое развитие страны невозможно без эффективной работы государственной финансовой системы.
За каждой цифрой и бюджетной строкой стоит кропотливая работа сотрудников министерства финансов, банков, налоговых органов, федерального казначейства, страховых компаний.
Желаю Кубанским финансистам оставаться сплоченной командой единомышленников, работающей на процветание Краснодарского края. В этот праздничный день примите искренние пожелания успехов, здоровья, счастья и благополучия. Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Официальные новости

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