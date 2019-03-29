В общественной приемной Д. Медведева с избирателями встретился В. Синяговский

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В Краснодарской региональной общественной приемной Председателя Партии Дмитрия Медведева » провел очередной прием граждан Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы, член фракции Партии «Единая Россия.

Житель Северского района Иванов Виктор обратился по вопросу нарушения прав. В далеком 2005 году он вместе с братом пострадал от рук мошенника, который занимается по сей день адвокатской практикой. Под расписку лже адвокат взял сумму в размере 60 тысяч рублей, которые по сегодняшний день не вернул. Вопрос будет детально изучен, организована рабочая группа юристов. Будут приложены все усилия для возможного решения вопроса.

Антипина Наталья переехала в Краснодар вместе с дочерью из города Самары. Здесь они приобрели жилье, получили место в детском саду. Но проблема в том, что детский сад, в который была получена путевка, находится в 7ми километрах от дома. Дорога занимает очень много времени, и Наталья на настоящий момент времени по этой причине не имеет возможности устроиться на работу. К Владимиру Синяговскому Антипина Наталья обратилась с просьбой о переводе дочери в детский сад, расположенный в здании по соседству. Обращение находится на контроле, будут приложены максимальные усилия в положительном решении вопроса.

Также на прием пришел Гаврилин Максим со словами благодарности. Ведь решен важный вопрос для жителей садоводческого товарищества, расположенного в городе Краснодаре в приобретении асфальтовой крошки для ремонта дорожного полотна. В результате привлечения строительной компании было выделено 2 грузовых автомобиля с асфальтной крошкой для проведения ремонтных работ.

«Решение каждого вопроса и благодарность граждан – это большая радость и главный результат работы любого депутата. Ведь если граждане обращаются за помощью и советом – это говорит об оказанном доверии, которое ни в ком случае нельзя подвести», - подвел итоги приема депутат Синяговский.