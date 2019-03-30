Белгородский застройщик может избежать срока, если будут решены проблемы дольщиков одного дома из семи, которые он строил

/Официальные новости/

Если в период следствия проблемы дольщиков этого проблемного объекта будут улажены с помощью региональных властей, учредитель обанкроченного ООО «Белогорье Инвест-Строй» Сергей Иваненко может остаться на свободе и продолжать искать себя в девелоперском бизнесе — поскольку учредители ООО, как известно, не отвечают по обязательствам созданной ими организации.

В Белгороде сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД возбуждено уголовное дело о незаконном привлечении денежных средств дольщиков руководителем и учредителем девелоперской компании ООО «Белогорье Инвест-Строй».

Бизнесмен обвиняется по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Предварительное расследование показало, что представители застройщика незаконным путем привлекли на строительство многоквартирных домов более 10 млн руб.

В настоящий момент решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Из информации региональных СМИ следует, что речь идет о Сергее Иваненко, который ранее занимал должность коммерческого директора компании «Белогорье Инвест-Строй», а в 2017 году стал ее учредителем и директором.

В 2012—2013 годах компания начала возводить малоэтажные дома в таун-парке «Европа» в с. Репное Белгородского района. Строительство должно было завершиться в декабре 2014 года, но большая часть домов вплоть до 2016 года не была введена в эксплуатацию.

Причину проволочек возмущенным дольщикам Сергей Иваненко объяснял проблемами с подключением домов к инженерным сетям по вине подрядчиков.

После затяжных судебных разбирательств, в рамках которых более 80 дольщиков требовали обеспечить их качественным жильем (что подразумевает подключение к коммунальным сетям) ООО «Белогорье Инвест-Строй» было признано банкротом, и в отношении компании в июле 2018 года была введена процедура конкурсного производства.

Сам Сергей Иваненко в том же месяце за злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности был приговорен судом к 400 часам обязательных работ.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на конкурсного управляющего обанкроченного застройщика, в настоящее время из семи объектов незавершенного строительства в таун-парке «Европа» шесть введены в эксплуатацию и находятся в стадии передачи квартир их собственникам.

Проблемным остается только седьмой дом, заложенный с нарушениями и из-за этого не имеющий перспектив достройки, а лишь подлежащий сносу. При поддержке местных властей сейчас решается вопрос о возврате денежных средств дольщикам этого дома либо о предоставлении им альтернативного жилья.

«Если люди получат квартиры, то уголовное дело в отношении бывшего директора не будет иметь перспективы», — заявил конкурсный управляющий.

Источник: https://erzrf.ru/news/belgorodskiy-zastroyshchik-mozhet--izbezhat-sroka-yesli-budut-resheny-problemy-dolshchikov-odnogo-doma-iz-semi-kotoryye-on-stroil?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=195690929