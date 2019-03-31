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ЮТУ информирует об изменении порядка заполнения расчетных документов для уплаты таможенных платежей в Крымской и Севастопольской таможнях

С 1 июля 2019 года Крымская и Севастопольская таможни будут переподчинены Южному таможенному управлению без изменения местонахождения и регионов деятельности.

В связи с этим с 1 июля 2019 года плательщикам, лицевые счета которых открыты в названных таможнях (физические лица, индивидуальные предприниматели, представительства иностранных юридических лиц, таможенные представители), в распоряжениях о переводе денежных средств на счет Межрегионального операционного УФК № 40101810800000002901 необходимо указывать следующие восьмизначные коды таможенного органа:

Крымская таможня: 10321000;

Севастопольская таможня: 10322000

Данные восьмизначные коды указываются в реквизите «107» распоряжений о переводе денежных средств на указанный счет.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления

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Категория: Новости / Официальные новости

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