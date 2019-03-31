Открываются новые представительства "Мира без границ"
30 марта в Геленджике состоялось заседание Совета краевой общественной организации "Мир без границ" с участием лидера организации, депутата Госдумы Владимира Синяговского.
По предложению председателя совета Виталия Козырева принято решение об открытии представительств организации "Мир без границ" в городе-курорте Геленджик, Северском и Туапсинском района.
"Нам нужно провести в каждой территории собрания наших сторонников и определиться кто возглавит каждое представительство. Потом будем обращаться к местной власти с просьбой о выделении помещения для работы общественной организации," - сообщил Виталий Козырев.
Напомним, что в 2018 году краевая общественная организация "Мир без границ" открыла свои представительства в Славянском районе, в столице Кубани городе Краснодаре и в городах-героях Новороссийске и Керчи.
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