/Официальные новости/

Открываются новые представительства "Мира без границ"

30 марта в Геленджике состоялось заседание Совета краевой общественной организации "Мир без границ" с участием лидера организации, депутата Госдумы Владимира Синяговского.

По предложению председателя совета Виталия Козырева принято решение об открытии представительств организации "Мир без границ" в городе-курорте Геленджик, Северском и Туапсинском района. 

"Нам нужно провести в каждой территории собрания наших сторонников и определиться кто возглавит каждое представительство. Потом будем обращаться к местной власти с просьбой о выделении помещения для работы общественной организации," - сообщил Виталий Козырев.

Напомним, что в 2018 году краевая общественная организация "Мир без границ" открыла свои представительства в Славянском районе, в столице Кубани городе Краснодаре и в городах-героях Новороссийске и Керчи.

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Добавить комментарий

Последние новости

12 сигналов тела о внутренних проблемах

Что ждет строительный рынок после 1 июля

Офицер российской военной базы в Абхазии стал 3-кратным чемпионом ВС РФ по армейскому рукопашному бою

Сатановский назвал причину «истерики» НАТО из-за Крыма

Храм Святых Петра и Февронии Муромских будет один из самых красивых и оригинальных в России

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!