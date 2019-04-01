Александр Моор: Для самостроев, чья эксплуатация безопасна для проживающих в них людей, нужно объявить строительную амнистию

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С таким предложением к Правительству обратился руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. По его мнению, эта мера позволит остановить рост социального напряжения среди дольщиков и пайщиков в регионах, где число подобных домов очень велико, например в Краснодарском крае.

Как не раз информировал портал ЕРЗ, проблема самостроев стоит крайне остро, особенно для города-курорта Сочи и Краснодарского края в целом, где по итогам 2018 были снесены 372 строения, в том числе 101 в краевом центре и 152 в Сочи.

Между тем попытки тех же сочинских властей решить проблему с помощью создания рабочих групп (куда входят городские чиновники, обманутые покупатели, представители прокуратуры, сотрудники службы судебных приставов) пока особого успеха не имеют — с точки зрения интересов граждан, уже успевших купить квартиры в этих домах.

По данным ВЦНСП, не дают должного эффекта и мировые соглашения, которые региональные и местные власти пытаются заключать с застройщиками по каждому конкретному объекту-самострою: это не защищает жителей от выселения из таких домов, указывают общественники.

Поэтому, как отмечает в своем последнем обращении к вице-премьеру Виталию Мутко глава ВЦНСП Александр Моор единственным действенным правовым инструментом могла бы стать процедура строительной амнистии (запрета сноса), применяемая в отношении объектов, отвечающих следующим критериям:

1. в отношении них дано положительное заключение строительно-технической экспертизы;

2. в настоящее время в них проживают люди;

3. объекты были построены до принятия решения о строительной амнистии.

Иными словами, по каждому спорному объекту нужно провести строительно-техническую экспертизу, считают в ВЦНСП. Если она покажет, что во время строительства были соблюдены все необходимые нормы и правила, и эксплуатация здания фактически является безопасной для жизни и здоровья людей, — то сносить данный дом нецелесообразно.

«С учетом того, что во всех регионах России тысячи граждан вынуждены с угрозой для жизни проживать в аварийных домах, так называемые самострои, официально признанные пригодными для проживания, могли бы существенно снизить остроту социального напряжения в обществе, а также значительно облегчить финансовую нагрузку на региональные и муниципальные бюджеты», — обосновывает свое предложение Правительству руководитель ВЦНСП.

Александр Моор просит Виталия Мутко рассмотреть вопрос принятия строительной амнистии на федеральном уровне, и в случае положительного ответа на свое предложение выражает готовность силами экспертов этой общественной организации разработать проекты соответствующих нормативно-правовых актов.

Как сообщили порталу ЕРЗ во Всероссийском национальном центре строительной политики, обращение за подписью Александра Моора уже поступило в Правительство.

Напомним, что не так давно руководитель ВЦНСП уже обращался к Мутко с предложением, касающимся самостроев. Тогда в его письме речь шла о необходимости введения моратория на снос домов-самостроев на время, пока по ним не будут разработаны и приняты эффективные федеральные законы или подзаконные акты.

Сам Виталий Мутко в начале марта поручил главе Минстроя Владимиру Якушеву и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву подготовить предложения по решению проблемы собственников жилья, сносимого по решению судов.

Источник: https://erzrf.ru/news/aleksandr-moor-vtsnsp-dlya-samostroyev-chya-ekspluatatsiya-bezopasna-dlya-prozhivayushchikh-v-nikh-lyudey-nuzhno-obyavit-stroitelnuyu-amnistiyu