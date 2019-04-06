Ориентировочный прогноз чрезвычайных ситуаций природного характера на период с 4 – 10 апреля

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По данным Краснодарского ЦГМС на 6 апреля 2019 года:

по Краснодарскому краю: ночью в отдельных пунктах небольшие осадки, днем без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западных направлений 5-10 м/с, на Азовском побережье местами до 13м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5°, местами в северной половине до -2° (НЯ), в юго-восточных предгорьях до -4° (НЯ), местами в южной половине края и в центральных районах заморозки в воздухе до -1…-2°(ОЯ); днем +7…+12°, местами в южной половине до 15°.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, днем +10…+15°.

По данным ГКУ КК «ТЦМП ЧС» на период с 7 по 10 апреля 2019 года:

7 – 8 апреля по Краснодарскому краю: без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, 7 апреля местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; днём +16…+21°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +6…+11°, днём +17…+22°.

9 – 10 апреля по Краснодарскому краю: 9 апреля преимущественно без осадков, 10 апреля в большинстве районов края дождь, в южных районах местами сильный. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°, днём 9 апреля будет +17…+22°, 10 апреля ожидаем +12…+17°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +8…+13°, днём 9 апреля +17…+22°, 10 апреля +13…+18°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"