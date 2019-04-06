Микроавтобус с тайным багажом

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На границе с Абхазией пресечен незаконный ввоз сигарет без акцизных марок.

На таможенном посту МАПП Адлер сочинские таможенники совместно с сотрудниками краевого Погрануправления ФСБ России пресекли незаконное перемещение крупной партии табачной продукции.

В ходе таможенного контроля был задержан микроавтобус, следующий из Абхазии в Россию. По результатам сканирования транспортного средства с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса в нем были обнаружены темные зоны, указывающие на возможность перемещения незадекларированного товара.

При досмотре автомобиля с привлечением специалистов-кинологов выяснилось, что перевозили в нем не только пассажиров. В салоне таможенники нашли необычный тайник. Обнаружить его удалось не сразу, как и изъять содержимое. Этот способ сокрытия отличался особо искусной маскировкой.

После демонтажа пассажирских сидений в днище салона были обнаружены три полости из реек, накрытые сверху металлической пластиной, замаскированной линолеумом и ковролином. Открывался тайник автоматически с помощью специального механизма. Под ручником был рычаг, нажав на который выдвигалась ручка в виде проволоки, потянув за нее, поднималась металлическая пластина, под которой и находились ниши с сигаретами. Для выемки сигарет изобретательный умелец изготовил ремни из брезентовой ткани.

Демонтировав это «ноу-хау» таможенники изъяли 499 блоков сигарет без акцизных марок (4990 пачек, 99 тыс. 800 штук).

На сигареты и автомобиль наложен арест, образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу с целью определения рыночной стоимости. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С начала 2019 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС Сочинской таможней возбуждено 80 дел об административных правонарушениях, изъято более 2300 блоков сигарет (466 тыс. штук).

Источник: ГГТИ (по связям с общественностью)