200 млн реальных рублей  выделят на создание виртуальных концертных залов 

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Распоряжение от 30 марта 2019 года №597-р. Виртуальные концертные залы позволяют людям в удалённых от культурных центров местах в реальном времени и в высоком качестве смотреть концерты ведущих российских музыкальных коллективов.

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура»планируется к концу 2024 года создание 500 виртуальных концертных залов.

Подписанным распоряжением утверждено распределение межбюджетных трансфертов в объёме 200 млн рублей из федерального бюджета между 33 субъектам Федерации на создание виртуальных концертных залов. Виртуальные концертные залы позволяют людям в удалённых от культурных центров местах в реальном времени и в высоком качестве смотреть концерты ведущих российских музыкальных коллективов.

Источник: Правительства Российской Федерации