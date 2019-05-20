ВЛАДИМИР СИНЯГОВСКИЙ: УВАЖЕНИЕ К СВОИМ СОСЕДЯМ, ИХ НАЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕННОСТЯМ И РЕЛИГИОЗНЫМ ВЗГЛЯДАМ – НА ЭТОМ ПОСТРОЕНА ПОЛИТИКА РОССИИ

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Депутат Госдумы, член фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ Владимир Синяговский принял участие в работе круглого стола «Роль молодежи в сохранении и укреплении межнациональных отношений в Российской Федерации», который состоялся в Госдуме в понедельник, 20 мая.

«Считаю, что тема круглого стола как нельзя более злободневна и актуальна, – заявил он. – Именно молодые люди сегодня решают не только судьбу нашей страны, но и всей планеты. И в первую очередь это касается вопросов именно межнациональной политики и межконфессиональных отношений». По его словам, «именно за молодежь сегодня идет главная борьба, и мы просто не имеем право ее проиграть».

«Существует мнение, что патриотизм и межнациональный диалог несовместимы. Уверен, что это неверная и очень вредная точка зрения. Если молодой человек получит достойное воспитание в семье и школе, он будет знать и ценить историю и традиции своей малой родины и большой, и он тогда с уважением будет относиться и к своему соседу и его национальным ценностям и религиозным взглядам. Хотел бы отметить, что на этом принципе всегда была построена внутренняя политика России. Мы не можем забывать, что нашими предками была создана страна, где сотни народов жили в мире и всегда уважали друг друга. События последних лет показывают, насколько важен именно такой подход к решению не только внутренних проблем, но и во внешней политике государства», – подчеркнул парламентарий.

Источник: http://www.er-duma.ru/news/vladimir-sinyagovskiy-uvazhenie-k-svoim-sosedyam-ikh-natsionalnym-tsennostyam-i-religioznym-vzglyada/