Работа над ошибками

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Южное таможенного управление информирует о типовых ошибках в декларациях, препятствующих их автоматической регистрации.

В настоящее время ФТС России приступила к практической реализации мероприятий, связанных с внедрением технологии автоматической регистрации транзитных деклараций, поданных в электронной форме (ЭТД).

Суть технологии заключается в том, что юридически значимое действие – регистрация ЭТД, поданной в Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов с использованием сети «Интернет», совершается без непосредственного участия должностных лиц таможенных органов. То есть форматный контроль соответствия ЭТД структуре и форматам, соответствующим требованиям к документам, проверка подлинности электронной подписи декларанта, а также наличия в электронных реестрах таможенных органов необходимых документов, а при соблюдении всех условий – регистрация ЭТД осуществляются в автоматическом режиме с помощью штатных программных средств таможенных органов.

На первоначальном этапе технология авторегистрации ЭТД применяется при перевозках товаров железнодорожным транспортом, а также автомобильным транспортом в случаях, когда декларантом товаров выступает таможенный перевозчик или уполномоченный экономический оператор.

На сегодняшний день российские таможенные органы, определенные в качестве объектов пилотной зоны, применяют технологию автоматической регистрации ЭТД в тестовом режиме.

В регионе деятельности ЮТУ тестирование данной технологии осуществляется на таможенном посту ЖДПП Гуково Ростовской таможни.

При этом проводится работа по расширению перечня объектов пилотной зоны в целях реализации технологии автоматической регистрации ЭТД.

Проведенный анализ показывает, что к основным ошибкам, послужившим препятствием для автоматической регистрации ЭТД, относятся:

1) неразмещение документов, указанных в 44 графе ЭТД в электронном архиве декларанта (ЭАД) и невнесение в ЭТД идентификатора документа в ЭАД;

2) несоблюдение порядка заполнения транзитной декларации, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 289, в частности:

- некорректное (противоречивое) указание в графах 6 и 31 ЭТД сведений о количестве/типе грузовых мест, в том числе при перевозке грузов насыпом, наливом, навалом;

- некорректное внесение сведений о транспортных средствах (графа 18 ЭТД);

- невнесение сведений о коде валюты (графы 22 и 42 ЭТД);

3) использование при заполнении ЭТД неактуальных справочников нормативно-справочной информации (например, классификатора стран мира);

4) указание в 44 и 50 графах ЭТД документов, срок действия которых истек на момент подачи ТД;

5) невнесение (некорректное внесение) в ЭТД в отношении российских лиц (отправителя, получателя, перевозчика, декларанта (принципала)) сведений о реквизитах лица (ИНН, КПП, ОГРН) либо незаполнение одного из них;

6) неполное (некорректное) внесение в ЭТД сведений о реквизитах (ИНН, КПП, ОГРН) таможенного представителя.

Кроме того, установлено, что ряд используемых декларантами программных продуктов не позволяет формировать и подавать ЭТД в соответствии с предусмотренными алгоритмом авторегистрации требованиями, например, в части указания в составе сведений о документах в 44 графе ЭТД их идентификаторов в электронном архиве декларанта.

Принятие решения о регистрации ЭТД, а в перспективе – и о выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита в автоматическом режиме с использованием программных средств без участия должностных лиц таможенных органов сделает процесс помещения товаров под данную таможенную процедуру максимально быстрым и прозрачным.

Однако достижение данной цели возможно лишь общими усилиями таможенных органов и участников ВЭД. Повышение качества документов, представляемых таможенным органам, четкое соблюдение требований по заполнению транзитных деклараций позволит существенно упростить процесс их регистрации и выпуска, а присоединение заинтересованных лиц к проводимой работе по внедрению перспективных информационных технологий – ускорить переход на автоматизацию декларирования процедуры транзита.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления