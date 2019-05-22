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Владимир Синяговский: В Туапсинском районе живут талантливые, работящие люди...

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравления жителям Туапсинского района Краснодарского края поздравления по случаю праздника района.

"Дорогие жители и гости Туапсинского района! Тепло и сердечно поздравляю вас с праздником – 99 лет со дня основания Туапсинского района!

Туапсинский район – одно из живописных мест Кубани, богатое красотой и разнообразием ландшафтов, архитектурными памятниками. В Туапсинском районе живут талантливые, работящие люди. Территория прирастает сегодня новыми предприятиями, развивает малый и средний бизнес, расширяет туристическую инфраструктуру, реализует значимые инвестиционные проекты.

Выражаю ветеранам района чувство искренней признательности и благодарности за вклад, который они внесли в победу над фашистской Германией, за труд в военные годы и восстановление территорий в послевоенные годы.

Поздравляю с днем Туапсинского района и от души всем желаю крепкого здоровья, сплочённости и взаимопонимания, доверия друг к другу, стабильного благополучия и активной общественной жизни. Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Официальные новости

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