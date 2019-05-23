Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Новороссийске информирует...

/Официальные новости/

Телефонные обращения от граждан города-героя Новороссийска принимаются единым центром обработки телефонных вызовов (call-центром) по номерам:

8(800)555-00-97 - бесплатный многоканальный

8(861)214-28-68 - многоканальный

8(8617)79-50-92 - одноканальный

Номера «горячей линии» обслуживаются Контакт-центром Отделения ПФР по Краснодарскому краю, то есть при наборе данного номера Ваш вызов автоматически переводится на краевое Отделение.

Обратившись к специалистам Контакт-центра, вы получите консультацию по вопросам установления и выплаты пенсии, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, регистрации в системе обязательного пенсионного страхования и другим вопросам, входящим в компетенцию ПФР.

Обращаем Ваше внимание на то, что за звонок НЕ взимается дополнительная плата. Стоимость звонка в Контакт-центр не превышает стоимости тарифа на домашнюю телефонию в городе.