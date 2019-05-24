ВЛАДИМИР СИНЯГОВСКИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГУТ ВЫЙТИ НА МЕЖРЕМОНТНЫЕ СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОГ В 12 ЛЕТ

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Депутат Государственной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Синяговский во вторник, 21 мая, принял участие в работе круглого стола «Некоторые проблемы и пути эффективной реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также перехода в регионах России на технологический уровень, обеспечивающий 12-летний межремонтный период».

«Основная тема круглого стола как нельзя более актуальна для нашей страны. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году стартовал в 83 субъектах РФ. В числе его ключевых целей - улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП, а также уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки», - заявил парламентарий.

Он отметил, что на круглом столе также обсуждалась проблема, как с помощью современных технологий выйти на межремонтные сроки эксплуатации дорог в 12 лет.

«На мой взгляд, это один из основных критериев обеспечения содержания дорожной сети в нормативном состоянии. Был высказан целый ряд интересных предложений на основе регионального опыта работы с подрядными организациями и применения цифровых технологий в сфере дорожного ремонта и реконструкции. Также экспертами было предложено совершенствовать нормативную базу в области транспортного строительства и дорожного хозяйства. Перед нами стоит задача не просто провести детальный анализ дорожной отрасли, но и предложить пути решения имеющихся проблем, чтобы достигнуть всех целей, поставленных Президентом в рамках национального проекта», - подчеркнул Синяговский.