Банк ДОМ.РФ имеет все шансы стать мощным генератором ипотеки и проектного финансирования

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Эксперты, опрошенные информагентствами ТАСС и РИА, позитивно оценили финансовое состояние и перспективы Банка ДОМ.РФ — вопреки пессимистичным выводам Счетной палаты (СП) РФ.

Напомним, что в ходе недавней проверки финансово-кредитного учреждения представителями СП было зафиксировано, что потери государственной казны в результате передачи в 2017 году акций АКБ «Российский капитал» (ныне Банк ДОМ.РФ) госкорпорации ДОМ.РФ составили 80,5 млрд руб.

При этом общий накопленный убыток Банка ДОМ.РФ на конец 2017 года составил 53,6 млрд руб., несмотря на десятилетний процесс финансового оздоровления (санации) Банка, расходы на который превысили 164 млрд руб.

Дочерняя финансово-кредитная организация, ставшая уполномоченным банком в сфере жилищного строительства, имеет риски невыполнения своих функций кредитора жилищных проектов в рамках проектного финансирования без вливаний из федерального бюджета или поддержки со стороны ДОМ.РФ, считают в СП.

Между тем, по итогам 2018 года Банк ДОМ.РФ показал чистую прибыль в размере 4,2 млрд руб. против 14,07 млрд руб. убытков по итогам 2017 года.

Заместителю министра финансов РФ Алексею Моисееву это дало основание заявить, что финансовое положение Банка ДОМ.РФ, соблюдающего все требования Банка России по нормативам в полном объеме, не вызывает вопросов у Минфина.

Партнер и управляющий директор финансовой практики московского офиса Boston Consulting Group Сергей Ишков подчеркнул в комментарии ТАСС, что Банк ДОМ.РФ уже начал показывать прибыль в 2018 году и провел ряд мероприятий в рамках финансового оздоровления, позволивших ему сократить расходы и наполнить новым смыслом свою бизнес-модель, включив в нее такие определяющие специализации, как ипотека и проектноефинансирование.

«"Российский капитал", который передавали, и Банк ДОМ.РФ, который мы видим сейчас, — совершенно разные организации, — отметил Ишков. —Банк вышел на траекторию, позволяющую в долгосрочной перспективе сохранять прибыльность и поддерживать необходимые нормативы. Если мы будем видеть это и в следующих кварталах, то, действительно, можно считать, что санация, по сути, завершена и банк пришел к регулярной деятельности», — дал свой прогноз эксперт.

«Развивая розничные продукты, в том числе ипотечное кредитование, Банк ДОМ.РФ сможет поддерживать существующую динамику прироста», — вторит Ишкову старший директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. По ее мнению, банк имеет шансы завершить план своего финансового оздоровления досрочно.

Заведующий кафедрой «Ипотечное жилищное кредитование» Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов полагает, что досрочный выход Банка ДОМ.РФ из процедуры финансового оздоровления видится вполне реалистичным.

«Значительное государственное участие способствует укреплению финансовой устойчивости кредитной организации и ее потенциала выхода из санации», — отметил Цыганов.

Минимальными видит угрозы для финансовой устойчивости Банка ДОМ.РФ и финансовый аналитик инвестбанка «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

«Трансформация банка завершилась относительно недавно, все ключевые мероприятия по оздоровлению реализованы, включая создание резервов», — напомнил эксперт, выразив уверенность в том, что Банк ДОМ.РФ завершит процедуру финансового оздоровления уже в нынешнем году.

Управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота подчеркнул, что по состоянию на 1 апреля норматив достаточности капитала Банка ДОМ.РФ достиг неплохой отметки — 10,9%, при этом наблюдается поступательное снижение доли просроченной задолженности в кредитном портфеле организации.

«За последние полтора года банк осуществил расчистку баланса, произвел оптимизацию бизнес-модели, нарастил кредитную экспертизу в вопросах финансового обслуживания жилищной индустрии, а главное — определил приоритетные направления развития бизнеса», — перечислил эксперт.

Напомним, что санацию Банка ДОМ.РФ Правительство планирует завершить в 2025 году, в частности, через присоединение к нему «Социнвестбанка», для которого первый является сегодня инвестором.

Как неоднократно информировал портал ЕРЗ, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минстрою и Минфину предусмотреть при уточнении бюджета на 2019—2021 годы приоритетное направление средств на докапитализацию ДОМ.РФ и ее дочернего банка. Речь идет о вливаниях из федерального бюджета в размере около 160 млрд руб.

Эти меры направлены на то, чтобы госкорпорация могла выступать гарантом (поручителем) перед банками по кредитам для застройщиков, а ее дочерний — осуществлять проектное финансирование строительствадевелоперами многоквартирных домов.

Источник: https://erzrf.ru/news/bank-domrf-imeyet-vse-shansy-stat-moshchnym-generatorom-ipoteki-i-proyektnogo-finansirovaniya?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=201545509