ВЛАДИМИР СИНЯГОВСКИЙ: СОСТЯЗАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РАМКАХ ОТКРЫТОЙ СПАРТАКИАДЫ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ СТАЛИ ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ

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В субботу, 25 мая, депутат Государственной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Синяговский принял участие в открытии соревнований по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в городе Новороссийске, которые прошли в рамках Спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ».

«Наша Спартакиада стала значимой частью социальной работы, которая сегодня проводится в регионе», - заявил парламентарий. Он отметил, что общественная организация Краснодарского края по содействию в развитии физической культуры, спорта и творчества среди инвалидов «Мир без границ» через занятия спортом дает возможность людям с ограниченными возможностями поверить в собственные силы, помогает в их общественной реабилитации, возвращает к полноценной общественной жизни.

Соревнования в течение года проходят в семь этапов в семи разных муниципальных образованиях Краснодарского края. В этот раз на соревнования по плаванию съехались 100 спортсменов из 13 муниципалитетов Краснодарского края в возрасте от 10 лет и старше.

«В этом году мы проводим соревнования в третий раз и по количеству участников и болельщиков можно с уверенностью сказать – состязания для людей с ограниченными возможностями в рамках открытой Спартакиады Черноморского побережья стали доброй традицией и не только поддерживают участников в их борьбе с недугом, но и на их примере показывают насколько велики возможности человека, заряжают оптимизмом и верой в гуманную миссию нашего государства», - сказал депутат.

Организатором соревнований выступила общественная организация Краснодарского края по содействию в развитии физической культуры, спорта и творчества среди инвалидов «Мир без границ», созданная по инициативе депутата Государственной Думы Владимира Синяговского. Организация занимается социальной адаптацией детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Ее сотрудники привлекают их к занятиям спорта, конструированию, вокальным и танцевальным искусством, а так же прикладным видам творчества.

Источник: http://www.er-duma.ru/news/vladimir-sinyagovskiy-sostyazaniya-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-v-ramkakh-otkrytoy-s/