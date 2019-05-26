ВЛАДИМИР СИНЯГОВСКИЙ: СОСТЯЗАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РАМКАХ ОТКРЫТОЙ СПАРТАКИАДЫ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ СТАЛИ ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ
В субботу, 25 мая, депутат Государственной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Синяговский принял участие в открытии соревнований по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в городе Новороссийске, которые прошли в рамках Спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ».
«Наша Спартакиада стала значимой частью социальной работы, которая сегодня проводится в регионе», - заявил парламентарий. Он отметил, что общественная организация Краснодарского края по содействию в развитии физической культуры, спорта и творчества среди инвалидов «Мир без границ» через занятия спортом дает возможность людям с ограниченными возможностями поверить в собственные силы, помогает в их общественной реабилитации, возвращает к полноценной общественной жизни.
Источник: http://www.er-duma.ru/news/vladimir-sinyagovskiy-sostyazaniya-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-v-ramkakh-otkrytoy-s/
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