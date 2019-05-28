Полицейские Новороссийска  просят граждан оказать содействие

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Сотрудники отдела экономических преступлений и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Новороссийску проводят проверку деятельности ресторана «Винотеррия», расположенного в поселке Семигорье.

В связи с этим просим всех, кто посещал данное заведение, обратится в отдел ЭБ и ПК по адресу г. Новороссийск ул. Челюскинцев, 6 или по телефонам 64-59-60; 8-989 -829-68-70.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску