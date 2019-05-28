Южное таможенное управление: распоряжение денежными средствами в счет уплаты недоимки следует осуществлять путем подачи корректировки декларации на товары

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Таможенными органами осуществляется администрирование задолженности по уплате таможенных платежей и пеней участников ВЭД.

В случае возникновения задолженности законодатель предоставляет плательщику возможность добровольно исполнить обязанность по погашению недоимки различными способами. Распоряжение денежными средствами в счет погашения недоимки может быть произведено плательщиком либо лицом, несущим солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, путем подачи соответствующего заявления либо корректировки декларации на товары (КДТ). Плательщик вправе выбрать любой способ распоряжения денежными средствам в счет уплаты недоимки.

Вместе с тем, следует иметь в виду, что информация о погашении задолженности в электронных базах данных таможенных органов отражается только после внесения в декларацию на товары соответствующих изменений путем формирования КДТ и списания необходимой суммы денежных средств с лицевого счета плательщика.

Наличие у участника ВЭД (таможенного представителя) задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов перед таможенными органами может повлечь неблагоприятные последствия для указанных лиц. Так, например присутствие в электронных базах таможенных органов информации о наличии у плательщика недоимки по таможенным платежам влечет отказ в возврате денежных средств в сумме, эквивалентной размеру задолженности; наличие задолженности у таможенного представителя в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза влечет его исключение из реестра таможенных представителей и т.д.

При распоряжении денежными средствами в счет погашения недоимки способом, отличным от подачи КДТ на уплату таможенных пошлин, налогов, временной интервал от момента такого распоряжения до фактического погашения задолженности составляет с учетом действующего на сегодняшний день нормативного регулирования более 10 дней.

Избежать наступления неблагоприятных последствий и максимально сократить этот временной интервал позволяет только своевременное внесение денежных средств в счет оплаты задолженности и самостоятельная подача плательщиком (таможенным представителем) корректировки декларации на товары, отражающей погашение задолженности.

В целях обеспечения устойчивой работы, ускорения процессов в рамках процедуры взыскания задолженности и во избежание возникновения проблемных ситуаций плательщикам (таможенным представителям) следует обеспечить во всех случаях распоряжение денежными средствами в счет погашении недоимки путем подачи КДТ.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления