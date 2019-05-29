В Краснодарском крае установлена карантинная фитосанитарная зона по карантинному вредителю – клоп дубовая кружевница

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Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея сообщает, что на территории Крымского района введен карантин.

В связи с выявлением карантинного вредителя - клоп дубовая кружевница (Corythuchaarcuata (Say))на территории Крымского лесничества - филиала государственного казенного учреждения Краснодарского края «Комитет по лесу» на основании визуального осмотра древостоя дуба изаключения карантинной экспертизы от 21.05.2019 года № 54/5520, выданного ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория» и в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 5, п. 3 ч. 3 ст. 8, ст. 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений»,приказом Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 22.05.2019 года № 372 была установлена карантинная фитосанитарная зона по карантинному вредителю – клоп дубовая кружевница на площади 560 га на территории Крымского лесничества - филиала государственного казенного учреждения Краснодарского края «Комитет по лесу», в пределах земельного участка с кадастровым номером 23:15:0106001:1,расположенного в границах Варениковского сельского поселения в муниципальном образовании Крымский район Краснодарского края.

На данной территории введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному вредителю – клоп дубовая кружевница.