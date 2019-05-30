Жители Саратовского сельского округа города Горячий ключ наказаны за амброзию

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Амброзию обнаружили на территории Горячего ключа.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в границах Саратовского сельского округа г. Горячий ключ государственным инспектором надзора в области карантина растений и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея установлено произрастание карантинного сорняка – амброзии полыннолистной на земельных участках, принадлежащих физическим лицам, что указывает на не проведение мер борьбы с карантинными объектами и является нарушением п.4 ст. 20, п.1 ч.1 ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 206 – ФЗ «О карантине растений».

Граждане, допустившие нарушение привлечены к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ, выданы предписания об устранении нарушений.