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1 июня - День защиты детей

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский на детском празднике обратился к малышам и их родителям с поздравлениями по случаю Дня защиты детей.

"Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас первым летним праздником - Днем защиты детей!

Дети – это смысл жизни. Ради них мы работаем и живем, благоустраиваем и развиваем наш край, строим планы на будущее. И хотя этот праздник по праву считается детским, он служит для нас, взрослых, напоминанием об ответственности за судьбу каждого ребенка. За нашими детьми – будущее Отечества. Вот почему одним из приоритетов государственной политики является создание условий для всестороннего развития молодого поколения, его правовой и социальной защищенности.

В Краснодарском крае много талантливых ребят: музыкантов, спортсменов, победителей предметных олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют Кубань на всероссийских и международных состязаниях.

Выражаю слова признательности родителям, воспитателям, учителям и всем, кто по велению души делает все, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались духовно и нравственно. Пусть у юных кубанцев будет радостное, беззаботное, счастливое детство.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Мира и Добра!

С уважением, Депутат Государственной Думы ФС РФ Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Официальные новости

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