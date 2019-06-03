Эльвира Набиуллина: "Граждане теперь имеют возможность при снижении дохода приостановить платежи по ипотеке".

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В Государственной Думе состоялось заседание фракции Единая Россия с участием Председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной.

Встреча прошла в преддверии годового отчета Банка России, который будет рассмотрен на пленарном заседании в четверг, 30 мая.

Выступая в Малом Зале ГД Глава Центробанка сообщила парламентариям, что только в прошлом году было принято 70 федеральных законов, позволяющих укреплять российскую финансовую систему. Среди них – социально значимые поправки в законодательство, направленные на ограничение долговой нагрузки заемщиков и установление ограничений по ставкам потребительских займов. Ряд принятых в 2018 году законов обеспечивают устойчивость финансовой системы и усиливают защиту прав потребителей, в том числе, это законы о санации страховых компаний и реформе рынка ОСАГО, перечислила глава ЦБ.

Набиуллина сообщила, что и в этом году они продолжают работу в части развития системы быстрых платежей, создания маркетплейса финансовых услуг, категоризации инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных.

Набиуллина отметила важность принятого в этом году Госдумой закона об ипотечных каникулах. «Граждане теперь имеют возможность при снижении дохода приостановить платежи по ипотеке. Это важный шаг, на наш взгляд, он даст гражданам больше уверенности в своих силах, больше спокойствия относительно непредвиденных обстоятельств, которые могут случиться. Это важно, учитывая длительный срок ипотеки, длительный срок, когда человек вступает во взаимоотношения с банком», - сказала глава ЦБ.

Отдельно она остановилась на ещё одной важной волнующей парламентариев вопрос – доступность финансовых услуг в сельской местности, труднодоступных и малонаселенных пунктах. Этот вопрос неоднократно поднимался на заседании межфракционной рабочей группы по законодательному обеспечению комплексного развития сельских территорий. Глава ЦБ отметила, что Банк России наладил постоянный мониторинг доступности финансовых услуг по регионам, при этом отметила – существенное различие в развитии инфраструктуры финансового сектора между большими и малыми городам. В будущем, по ее мнению, решение проблемы лежит в сфере новых технологий. «Поэтому мы развиваем и биометрию, и дистанционные услуги, и систему быстрых платежей, и маркетплейсы. Все это позволит людям комфортно пользоваться возможностями финансового рынка независимо от наличия офиса», - пояснила Набиуллина.

Но, чтобы все это заработало, необходимо обеспечить жителей малых населенных пунктов доступ в интернет. «В прошлом году было подписано специальное соглашение с «Ростелекомом», чтобы доступность таких услуг для жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных территорий стало приоритетным», – добавила она.

ЦБ, также продолжит борьбу с «черными» кредиторами, которые часто прячутся под вывеской микрофинансовых организаций. «Когда говорят о теме микрофинансовых организаций, во многом это проблемы, вызванные именно «черными» кредиторами. Сейчас мы рассчитываем на вашу поддержку по пакету законодательных мер, которые будут закрывать возможности для чёрных кредиторов», - заявила она.



Кредитование реального сектора

Эльвира Набиуллина отметила неплохие темпы роста кредитования предприятий - на 6,2% за год (в 1,7 раза выше, чем годом ранее).

«Доступность кредитов для предприятий – это постоянный вопрос, который ставят нам и депутаты ГД. Мы для этого предпринимаем ряд мер – ограничиваем кредитование банками бизнеса их владельцев. Банки должны учиться работать с предприятиями вне зависимости от того, владеют они ими или не владеют, оценивать их реально состояние, анализировать бизнес-планы, развивать проектное финансирование. И это подтолкнет здоровое кредитование. И мы для этого настраиваем свою регуляторную базу», - сказала глава ЦБ.

Также Банк России принимает меры для расширения кредитования малого и среднего бизнеса (за 2018 год показатель вырос более чем на 11%) и работает по повышению уровня доступности страхования вкладов для малых предприятий, отметила Набиуллина, поблагодарив депутатов за принятие соответствующей законодательной инициативы.



Совершенствование банковского надзора

В прошлом году была завершена централизация надзора, и сейчас ЦБ может более оперативно реагировать на проблемы в банках, и своевременно предпринимать шаги по восстановлению финансовой устойчивости кредитных организаций, отметила Набиуллина.

Кроме того, в ближайшее время Банк России планирует подготовить поправки в законодательство, которые позволят усовершенствовать процедуру санации банков.

«Мы будем выходить с предложениями по изменению законодательства, чтобы сделать процедуры (продажи) более гибкими. И я бы тоже очень просила вас поддержать», - обратилась глава ЦБ к парламентариям.

Депутат ГД РФ, член Комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский.

«Сегодня депутатам ведущей парламентской фракции Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о деятельности ведомства за прошлый год и сотрудничестве с ГД, - рассказал Владимир Синяговский». По словам парламентария, ведомство Набиуллиной планирует вновь перейти к снижению показателя ключевой ставки уже в нынешнем году. «Это говорит не только о положительных тенденциях в финансовой сфере, но и в российской экономике в целом. Руководитель Центробанка сообщила, что пик инфляции нами уже пройден, что позволяет нам с оптимизмом рассматривать планы на будущее. Кроме того мы обсудили с Главой ЦБ предложение о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке для жителей сельских территорий до 10% от общей стоимости жилья, поскольку существующий сегодня порог первоначального взноса на уровне 20% является неподъемным для многих сельских жителей. Депутаты парламента готовы оперативно преступить к работе по законодательному обеспечению этой инициативы», – подчеркнул Владимир Синяговский.