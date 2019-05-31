Росстат: в России наблюдается серьезный дефицит медиков и учителей

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Специалисты Росстата подготовили список профессии, представителей которых не хватало на рынке труда Российской Федерации в конце прошлого года.

Хуже всего обстоят дела с медицинским персоналом высшей и средней квалификации. Об этом информирует RT.

Так среди врачей или специалистов высшего уровня квалификации в сфере здравоохранения дефицит кадров на конец 2018 года составлял порядка 60 000 человек. Из числа специалистов средней квалификации в медицинской сфере особенно не хватает медсестер. Здесь дефицит кадров достиг 56 000 человек.

В российском образовании наблюдается спрос на более чем 32 000 педагогов. Именно столько вакансий было опубликовано в минувшем году.

Среди неквалифицированных работников наибольший спрос наблюдается на помощников поваров. Всего на эту должность было размещено около 17 000 вакансий.

Источник: https://newizv.ru/news/society/29-05-2019/rosstat-v-rossii-nablyudaetsya-serieznyy-defitsit-medikov-i-uchiteley?utm_medium=social&utm_campaign=communities_1mi&utm_source=facebook.com&fbclid=IwAR1kU29iV_qmrpimZ-sVP-6Hu9VVdcv3qbp_Ygde804D-pwUsDmO-aT-Q2g