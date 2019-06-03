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Владимир Синяговский: Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации...

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравления своим землякам в связи с праздником - Днем социального работника.

"Уважаемые работники и ветераны социальных служб! Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –  Днем социального работника!

Ваша профессия – это тяжелый и ежедневный труд, помогающий людям жить полноценной жизнью. Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Сердечность, трудолюбие, готовность оказать поддержку нуждающимся снискали вам уважение населения всей Кубани. Социальные службы Краснодарского края активно используют современные формы работы, находятся в постоянном поиске и развитии, всегда идут в ногу со временем.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, успехов в вашем благородном труде. Пусть ежедневная работа приносит удовлетворение и радость! Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Официальные новости

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