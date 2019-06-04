Июньскую региональную неделю Владимир Синяговский начал с приема жителей города-героя Новороссийска

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В понедельник, 3 июня, на площадке Новороссийского местного отделения партии «Единая Россия» депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Синяговский провел прием граждан совместно с заместителем председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Сергеем Алтуховым.

Спектр вопросов, с которыми пришли жители города, как и всегда, был весьма широк. Однако наиболее актуальными остаются жилищно-коммунальные вопросы.

Так, к примеру, жительница улица Свободы Нина Ивановна пришла по вопросу реконструкции ливневки. На протяжении нескольких лет она искала решение в коридорах власти города, но получала только отписки.

Владимир Синяговский попросил специалистов администрации города осуществить выезд на место и составить план пошаговых действий. Уже к вечеру, заместитель главы города Александр Служалый заверил парламентария и Нину Ивановну, что к сентябрю этого года восстановят ливневку и подпорную стену.

Для жителей садовых товариществ «Судоремонтник», «Энергетик», «Звездочка», «Приморец», «Энтузиаст» самым наболевшим является вопрос газификации. Начальник управления строительства Руслан Крещенко заверил пришедших на прием представителей, что ведется активная работа по подготовке необходимого пакета документов для вступления в краевую программу. В свою очередь парламентарии выразили готовность оказать содействие в решении вопроса.

«Мы столько времени уже говорим о газификации, а население ждет и топит дровами. Вам необходимо сделать акцент на изготовление проектно-сметной документации - без нее в программы не попасть. На это надо закладывать деньги в местном бюджете, зато дальнейшее финансирование реализации проекта для муниципалитета будет стоит всего 14%. Если есть проекты, полностью готовые к участию в программе, дайте знать, постараюсь посодействовать», - отметил Владимир Синяговский.

В свою очередь, Сергей Алтухов предложил заместителю главы города Дмитрию Агапову обсудить вопрос совместно с профильным комитетом ЗСК края и представителями краевого министерства. Совещание планируется провести на следующей недели.