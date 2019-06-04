Депутат Госдумы Владимир Синяговский провел в Туапсе прием жителей Туапсинского района по личным вопросам

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4 июня депутат Государственной Думы Владимир Синяговский посетил с рабочим визитом Туапсинский район. В Туапсе с участием главы муниципалитета Анатолия Русина он провел прием жителей разных поселений по личным вопросам. Бизнесмен из поселка Джубги обратился с просьбой признать возведенное им кафе законной постройкой. Обсудив детали сложившейся ситуации, Владимир Синяговский подчеркнул: власть не стремиться навредить предпринимателям, однако работать, вести бизнес необходимо строго в рамках правового поля, и разъяснил, какие требования нужно выполнить прежде всего.

Пайщики жилищного кооператива в селе Агое пришли за помощью в решении вопроса о подключении будущих многоквартирных домов к канализационным сетям. Депутат Госдумы рассказал, какие в этом направлении предпринимаются шаги, и поручил главному архитектору района встретиться с заявителями, чтобы еще раз обозначить их конкретные действия.

Многодетный житель села Шаумяна попросил ускорить процедуру предоставления его семье положенного по закону земельного участка. Владимир Синяговский распорядился до конца месяца подобрать удобный вариант надела.

Депутат Госдумы сегодня также принял участие в церемонии открытия построенной спортивной площадки в селе Гойтхе, осмотрел восстановленные после прошлогодней ЧС мосты в селах Красном и Кирпичном и побывал на строительной площадке, которая развернулась у кинотеатра «Россия» в Туапсе, где начали реконструкцию сквера по федеральной программе «Формирование современной городской среды».

Источник: https://tuapseregion.ru/adm/