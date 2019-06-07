В Новороссийскую полицию приглашаются кандидаты на службу
Управление МВД России по городу Новороссийску, осуществляет набор граждан Российской Федерации (мужчины в возрасте от 18 до 35 лет), прошедших службу в вооруженных силах РФ, имеющих полное среднее, среднее специальное или высшее образование, ранее не судимых, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции на замещение вакантных должностей:
- полицейского отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции;
- старшего участкового уполномоченного и участкового уполномоченного полиции;
- старшего оперуполномоченного и оперуполномоченного отдела уголовного розыска;
- младшего оперуполномоченного ОСО уголовного розыска;
- старшего оперуполномоченного и оперуполномоченного ЭБ и ПК;
- старшего оперативного дежурного дежурной части;
- помощника оперативного дежурного дежурной части;
- старшего дознавателя отделения дознания;
- инспектора отделения административного надзора;
- полицейского и полицейского - водителя охранно - конвойной службы;
- полицейского специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту;
- полицейского - водителя и младшего инспектора отдельного взвода по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств;
- полицейского изолятора временного содержания;
- полицейского водителя комендантского отделения;
- инспектора дорожного надзора ГИБДД;
- старшего инспектора отделения исполнения административного законодательства ОГИБДД;
- инспектора технического надзора ОГИБДД;
- инспектора ДПС отдельной роты ДПС ОГИБДД;
- специалиста отдела информационных технологий, связи и защиты информации;
- специалиста ОТО (отдела тылового обеспечения);
- старшины ОТО.
СОТРУДНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
- гарантированная ежемесячная оплата труда (от 20 000 рублей);
- предоставление льготных прав для поступления в высшие учебные заведения МВД России;
- денежная компенсация за поднаем жилья;
- гарантированный ежегодный отпуск.
За справками обращаться в отдел по работе с личным составом Управления МВД России по городу Новороссийску по адресу: г.Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 57 «А», кабинет № 16 телефон 8(8617) 267 – 356, 8(8617) 267 – 357.
По вопросу трудоустройства Вы можете обратиться лично к начальнику отдела по работе с личным составом Управления МВД России по городу Новороссийску подполковнику внутренней службы Павлу Павловичу Сыромятникову по телефону: 8(999) 4377181.
Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску
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