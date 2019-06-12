Владимир Синяговский: Новороссийску надо найти свое место в федеральной программе...

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Прошло заседание внеочередного постоянного комитета городской думы по сельскому хозяйству и социальному развитию села под руководством Владимира Мхитаряна.

В работе принял участие депутат Государственной Думы Владимир Синяговский, а также замы главы администрации города, руководители ведущих управлений, главы сельских округов.

Темой разговора стало обсуждение проекта Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и предложений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Проект Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» депутаты одобрили и приняли решение подготовить и направить заявочную документацию для обеспечения участия муниципального образования город Новороссийск в мероприятиях Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году в соответсвии с установленными сроками. А также создать постоянную группу, которой необходимо разработать и утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» до 1 октября 2019 года. Контроль за выполнением настоящего решения возложен на председателя постоянного комитета городской Думы по сельскому хозяйству и социальному развитию села Владимира Мхитаряна.