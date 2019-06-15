/Официальные новости/

Путину дали право назначать атамана Всероссийского казачьего общества

Президент РФ сможет назначать и освобождать от должности атамана Всероссийского казачьего общества. Как сообщается на сайте правительства, соответствующий законопроект был одобрен на заседании Правительства России.

В повестке дня заседания Правительства России 15 мая под номером 8 стоял вопрос - О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственной службе российского казачества” в части определения порядка согласования и утверждения уставов и атаманов казачьих обществ»

В соответствии с действующим законодательством устав Всероссийского казачьего общества, создаваемого путём объединения войсковых казачьих обществ, утверждается Президентом России. При этом законодательно не определены порядок назначения и освобождения от должности атамана Всероссийского казачьего общества, порядок согласования и утверждения уставов и атаманов казачьих обществ. В целях устранения пробелов в правовом регулировании государственной службы российского казачества законопроектом предлагается наделить Президента России полномочиями определять порядок согласования и утверждения уставов казачьих обществ, атаманов войсковых казачьих обществ, назначения и освобождения от должности атамана Всероссийского казачьего общества. ФАДН России предлагается наделить полномочиями в части определения порядка утверждения атаманов казачьих обществ (кроме войсковых и всероссийского), создаваемых или действующих в пределах территории, на которой осуществляет свою деятельность другое казачье общество.

Решение Правительства:
Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственной службе российского казачества” в части определения порядка согласования и утверждения уставов и атаманов казачьих обществ» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

Источник: http://government.ru/news/37018/

Просмотров: 81 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Руководители сельских школ Кубани получат социальную поддержку

ДТП в Адлерском районе Сочи

Депутат ГД Владимир Синяговский стал инициатором включения даты легендарного десанта на Малую Землю в перечень дней воинской славы России

Путину дали право назначать атамана Всероссийского казачьего общества

Не смотря на свое непростое, неизлечимое заболевание, Лада не сдается

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!