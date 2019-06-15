Путину дали право назначать атамана Всероссийского казачьего общества

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Президент РФ сможет назначать и освобождать от должности атамана Всероссийского казачьего общества. Как сообщается на сайте правительства, соответствующий законопроект был одобрен на заседании Правительства России.

В повестке дня заседания Правительства России 15 мая под номером 8 стоял вопрос - О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственной службе российского казачества” в части определения порядка согласования и утверждения уставов и атаманов казачьих обществ»

В соответствии с действующим законодательством устав Всероссийского казачьего общества, создаваемого путём объединения войсковых казачьих обществ, утверждается Президентом России. При этом законодательно не определены порядок назначения и освобождения от должности атамана Всероссийского казачьего общества, порядок согласования и утверждения уставов и атаманов казачьих обществ. В целях устранения пробелов в правовом регулировании государственной службы российского казачества законопроектом предлагается наделить Президента России полномочиями определять порядок согласования и утверждения уставов казачьих обществ, атаманов войсковых казачьих обществ, назначения и освобождения от должности атамана Всероссийского казачьего общества. ФАДН России предлагается наделить полномочиями в части определения порядка утверждения атаманов казачьих обществ (кроме войсковых и всероссийского), создаваемых или действующих в пределах территории, на которой осуществляет свою деятельность другое казачье общество.

Решение Правительства:

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственной службе российского казачества” в части определения порядка согласования и утверждения уставов и атаманов казачьих обществ» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

Источник: http://government.ru/news/37018/