ПФР уделяет большое внимание вопросам предоставления своих государственных услуг в электронном виде

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В настоящее время граждане имеют возможность получить ряд государственных услуг ПФР в режиме он-лайн, а также подать в электронном виде заявления о предоставлении отдельных государственных услуг ПФР через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также через информационную систему Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Более подробную информацию о порядке и сроках предоставления государственных услуг ПФР, а также о результатах предоставления таких государственных услуг и другую информацию об услугах и электронных сервисах ПФР можно получить в электронном виде на сайте ПФР.