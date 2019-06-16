/Официальные новости/

ПФР уделяет большое внимание вопросам предоставления своих государственных услуг в электронном виде

В настоящее время граждане имеют возможность получить ряд государственных услуг ПФР в режиме он-лайн, а также подать в электронном виде заявления о предоставлении отдельных государственных услуг ПФР через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также через информационную систему Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Более подробную информацию о порядке и сроках предоставления государственных услуг ПФР, а также о результатах предоставления таких государственных услуг и другую информацию об услугах и электронных сервисах ПФР можно получить в электронном виде на сайте ПФР.

Просмотров: 84 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Не смотря на свое непростое, неизлечимое заболевание, Лада не сдается

Саперы уничтожили мину времен Великой Отечественной войны, найденную рядом с частным домом в Волгоградской области

Киев ищет все более экзотические пути получения российского газа

Новороссийское Сколково: 15 июня прошел первый организационный сбор клуба...

В Новороссийске открылся клуб молодых политиков

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!