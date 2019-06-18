 Энергетики продолжают восстановление энергоснабжения в пригороде Новороссийска

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Бригады специалистов Юго-Западных электрических сетей (филиал компании «Россети Кубань») продолжают восстановительные работы на оборудовании подстанции «ДСК» в пригороде Новороссийска.

Большая часть жизненоважных, социальнозначимых объектов запитаны минувшей ночью при помощи резервных источников энергоснабжения – дизельных генераторов. Продолжается работа по подключению бытового сектора. Причиной технарушения стало повреждение на кабельных линиях (присоединения 2 и 3), которые находятся в обслуживании смежной электросетевой организации «НЭСК-Электросети».

Бригады энергетиков «Россети Кубань» переведены на усиленный режим. Восстановительные работы на питающем центре ведутся в круглосуточном режиме, чтобы в максимально сжатые сроки возобновить подачу энергоснабжения потребителям.

Специалисты обеспечены необходимым оборудованием и материалами для проведения ремонтных работ, мобилизован дополнительный ремонтный персонал компании. Ввод оборудования в работу производится только после устранения всех неполадок и проведения высоковольтных испытаний. Продолжается работа по сборке схем для организации энергоснабжения по резервным схемам.

Обеспечено тесное взаимодействие с органами власти города Новороссийск, региональным подразделением МЧС.

Для информирования населения работает многоканальная горячая линия 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный), а также единый интернет-портал «Светлая страна».

Источник: Дирекция по связям с общественностью ПАО «Кубаньэнерго»