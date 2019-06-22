В Климовске появился первый в России «Бронзовый» склад

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В рамках глобальной программы XSite компании DB Schenker склад в Климовске был номинирован на Бронзовый статус.

Защита Бронзового статуса представляет собой аудит европейскими партнерами на соответствие 103 критериям в таких областях как: охрана труда, охрана окружающей среды, внедрение подхода бережливого производства, обучение и вовлеченность персонала в рабочие процессы, развитие лидерских качеств сотрудников, эффективность процессов и их постоянное совершенствование и т.д. Все это будет способствовать повышению качества обслуживания клиентов российского представительства компании.

Программа первоклассных складских процессов XSite - собственная разработка компании DB Schenker, направленная на то, чтобы усовершенствовать складскую логистику в дополнение к общепринятым мировым стандартам.

«Внедряя программу XSite, складская логистика получает: преимущества, в том числе и перед конкурентами в данной сфере, на рынке логистических услуг в России, а, также, обмен передовым европейским опытом и уникальность системного подхода к управлению складом», - рассказывает генеральный директор АО «ШЕНКЕР» Айварс Тауриньш.

У клиентов, воспользовавшихся услугами такого склада теперь появится возможность не только обрабатывать и хранить свою продукцию, но также использовать помещение в качестве шоурума уже для своих заказчиков и партнеров.

Программа XSite предполагает 4 основных статуса:

• «Развивающийся» –статус приобретает склад по завершению внедрения XSite. На основе европейского опыта, склад считается «Развивающимся» в период от 6 месяцев до одного года, по истечению которого может подать заявку на номинацию на Бронзовый статус.

• «Бронзовый» статус присуждается складу, соответствующему глобальным операционным стандартам и указанным выше критериям.

• «Серебряный» статус подразумевает расширенный перечень критериев по отношению к Бронзовому и более глубокую степень операционной зрелости.

• «Золотой» статус – включает в себя требования бронзового и серебряного и дополнительно выполняет функцию обучающего центра DB Schenker со всего мира.

В России склад в Климовске является первым и, на данный момент, единственным, номинированным на Бронзу и шестнадцатым из трехсот складов в Европе.

«Все наши склады, независимо от статуса, соответствуют самым высоким мировым стандартам, но «Бронзовые» превосходят все ожидания, особенно учитывая тот факт, что ни одного «Серебряного» и «Золотого» склада до сих пор нет, потому что никто еще не смог соответствовать столь высоким критериям», - пояснил Айварс Тауриньш.

По словам генерального директора АО «ШЕНКЕР» в будущем компания планирует распространить программу XSite на другие складские комплексы. Уже в этом году туда будет включен склад в городе Чехове и проведен аудит на соответствие Бронзовому статусу для второго склада в Климовске. В 2020 году к программе присоединится еще несколько помещений.

Аза Любимова

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