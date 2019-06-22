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Сотрудники полиции выявили факт незаконной предпринимательской деятельности

В рамках операции «Курорт» стражи порядка  провели рейдовые мероприятия на пляжах Новороссийска.

 

Сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по городу Новороссийску в ходе проверки по урочище Широкая балка гражданин организовал деятельность по прокату катамарана  без соответствующего разрешения.

В отношении, местного жителя составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) – предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до 2000 рублей)  и ст. 7.6  КоАП РФ (Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) – предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до 3000 рублей.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Официальные новости

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