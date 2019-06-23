Прием заявок на конкурс реализованных проектов по инициативному бюджетированию продлен до 15 июля

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Оргкомитет Третьего Всероссийского конкурса реализованных проектов по инициативному бюджетированию принял решение о продлении срока приема заявок до 15 июля. Если вы еще не представили свой проект на конкурс, но хотите это сделать, в течение ближайшего месяца вам необходимо заполнить предложенную организаторами анкету. Сделать это можно на портале проекта КГИ Инициативное бюджетирование. Обращаем внимание, что к участию в конкурсе принимаются проекты, реализованные в 2018 году. Победитель получит 100000 рублей на софинансирование будущего проекта.

Инициативное бюджетирование — это механизм участия граждан в решении социальных проблем своих территорий путем вовлечения их в бюджетный процесс.Популярность этих практик в России растет с каждым годом. Еще несколько лет назад вопросы развития инициативного бюджетирования обсуждались только в узком кругу специалистов. А сегодня о практиках участия граждан в бюджетном процессе говорят на площадках крупных экономических форумов. На прошедшем в Санкт-Петербурге Международном экономическом форуме губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что именно механизм инициативного бюджетирования становится сегодня основным инструментом выявления запроса граждан. «Когда ты подключаешь граждан к формированию муниципального бюджета, сразу понятно, что им на самом деле интересно, что они готовы обсуждать, и в чем готовы принимать участие. Благодаря Европейскому университету мы запустили этот проект у себя в регионе. Люди восприняли его очень позитивно – это нужно, это важно! И сегодня у меня все муниципалитеты выстроились в очередь и готовы в этом участвовать», — сказал глава области.

В 2013 году специалисты Европейского университета в Санкт-Петербурге при участии КГИ разработали методику участия граждан в бюджетном процессе и опробовали ее на ряде муниципалитетов в Ленинградской области. После чего эта практика стала внедряться и в других регионах. Сегодня в развитие инициативного бюджетирования на своих территориях вовлечены 57 российских регионов.

Конкурс реализованных проектов по инициативному бюджетированию проводится по инициативе КГИ с 2017 года. Его цель — поиск и распространение лучших практик реализации российских проектов инициативного бюджетирования. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе будут отобраны 25 проектов, которые получат наибольшее количество оценок по итогам народного голосования в интернете. На втором этапе, до 31 августа, конкурсная комиссия выберет победителей в трех номинациях:

Общественное партнерство (оценивается размер софинансирования со стороны населения и бизнеса).

Общественное участие (оценивается количество граждан, принявших участие в процедурах реализации проекта).

Самый оригинальный проект (оценивается новизна, наличие творческой составляющей в противовес типовым решениям).

Источник: Комитет гражданских инициатив