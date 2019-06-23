Поэтажные тарифы за тепло? В Минстрое успокоили

/Официальные новости/

В Минстрое России опровергли информацию о возможном перерасчете цен на отопление в доме в зависимости от этажа.

В министерстве заявили, что «положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы в одном доме, нет». И планов что-то менять в привычной схеме тоже.

Ранее в СМИ, со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких, появилась информации о том, что жители первых этажей (с 1 по 4) будут больше платить за отопление.

В Минстрое подтвердили, что нормативы по плате за отопление могут отличаться в разных регионах, но не в одном конкретном доме.

Единственно правильный подход – установка счетчиков, сказал в интервью радио Sputnik член Президиума Правления, председатель Комитета "ОПОРЫ РОССИИ" по теплоэнергетике Александр Павленко.

«Любой норматив - это некоторое усреднение, это некий поиск компромисса. Обязательно в отношение кого-то этот компромисс будет несправедливым. Если мы идем в сторону справедливости, то мы ратуем за установку счетчиков. Правильный подход, когда потребленный ресурс определяется не с помощью нормативов, а с помощью счетчиков. Тогда потребители смогут понимать, за что они платят деньги», - отметил Александр Павленко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/