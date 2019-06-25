25 июня утром в Геленджике встретили  миллионного туриста!

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Лариса Акименко прилетела в Геленджик из Сургута.

В этом году миллионного отдыхающего встречали практически на неделю раньше. Активный приток гостей в Геленджик начался ещё весной. В этом году аэропорт Геленджика принимает больше рейсов, введены два новых направления, теперь можно без пересадок долететь ещё и до Санкт-Петербурга и Иркутска. Ну а миллионному туристу вручили сегодня сертификаты на посещение самых интересных в Геленджике мест показа.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик