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25 июня утром в Геленджике встретили  миллионного туриста!

Лариса Акименко прилетела в Геленджик из Сургута.

В этом году миллионного отдыхающего встречали  практически на неделю раньше.  Активный приток гостей в Геленджик начался ещё весной. В этом году аэропорт Геленджика принимает больше рейсов, введены два новых направления, теперь можно без пересадок  долететь ещё и до Санкт-Петербурга и   Иркутска.  Ну а  миллионному  туристу вручили сегодня сертификаты на посещение  самых интересных в Геленджике  мест показа.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Официальные новости

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