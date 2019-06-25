Южное таможенное управление: эффективность контроля за правильностью классификации товаров растет

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В январе-мае 2019 г. по результатам проведенного таможенного контроля принято 2 150 решений о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, что в 2,6 раза больше аналогичного периода прошлого года (далее – АППГ, 813 решений).

Суммы дополнительно начисленных таможенных пошлин, налогов увеличились более чем в 2,1 раза по сравнению с АППГ и составили 428,6 млн руб. (5 месяцев 2018 г. – 201,8 млн руб.). Наибольшие результаты по контролю правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС достигнуты Южным таможенным управлением – 145,4 млн руб. (32 % от общей суммы) по 942 решениям, Новороссийской таможней – 124,7 млн руб. (27 % от общей суммы) по 423 решениям, Ростовской таможней – 72,5 млн руб. (16 % от общей суммы) по 159 решениям и Краснодарской таможней – 55,5 млн руб. (12 % от общей суммы) по 403 решениям.

При контроле правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС уделялось внимание применению инструментов СУР, прежде всего с использованием ресурсов центра оперативного мониторинга управления рисками. В январе-мае 2019 г. в результате применения мер по минимизации рисков принято 414 решений о классификации товаров, что на 21 % больше чем в аналогичном периоде прошлого года – 341 решение. Суммы довзысканных таможенных пошлин, налогов увеличились на 74 % и составили 155,9 млн руб. (АППГ – 89,2 млн руб.).

Основными задачами таможенных органов ЮТУ по направлению контроля правильности классификации товаров являются: обеспечение положительной динамики показателей работы, исключение негативной судебной практики, пополнение федерального бюджета.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления