"Новороссийское Сколково" приглашает...

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Стартовал новый проект - летний клуб молодых политиков 15+.

В программе тренинги, мастер-классы, "мозговые атаки", игра-стратегия(авторская разработка), работа с обращениями граждан, волонтерские акции, коллективные творческие дела и индивидуальные консультации.

Профессиональные тренеры, успешные и креативные специалисты различных областей жизнедеятельности, помогут сформировать индивидуальную программу развития(формулу успеха).

В сообщении укажите свое имя, фамилию, дату рождения, электронную почту. Возраст 15+. Формируем две возрастные группы: 15-19 и 20-35.

Стоимость участия во всех мероприятиях клуба 500 рублей в неделю. Индивидуальная программа закрепляется договором.

Для организации работы клуба проводим отбор волонтеров. Запись по телефону +7(938)52-44-000 смс-сообщением. Не забудьте указать слово "Волонтер".