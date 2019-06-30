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Воскресный ужин трех президентов

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели неформальную встречу в Минске.

Также позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Встреча прошла в минской резиденции Лукашенко, где президенты успели поужинать и совершить прогулку. После встречи трое лидеров отправились на церемонию закрытия Вторых Европейских игр, которые проходили в Минске с 21 июня по 30 июня.

Днем Владимир Путин провел встречу в Деревне спортсменов Европейских игр в Минске с членами российской сборной. Сборная России выиграла общекомандный зачет на Европейских играх. Атлеты принесли 109 медалей из 200 разыгранных комплектов.

Источник: https://www.gazeta.ru/politics/photo/putin_i_lukashenko_v_minske.shtml?utm_source=push

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Категория: Новости / Официальные новости

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