Порт «Кавказ» принял первый теплоход из Турции с подкарантинной продукцией

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В морской порт «Кавказ» пришел теплоход «Лидер Амирал» со скоропортящейся продукцией из Турции. На теплоходе прибыли нектарины, персики, черешня и абрикосы общим весом 355 тонн.

Это первый в 2019 году случай ввоза в данный порт подкарантинной продукции. Ранее причалы порта были задействованы под грузопассажирские перевозки, после проведения организационных мероприятий были созданы необходимые условия для проведения карантинного фитосанитарного контроля в соответствии с Требованиями Решения комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 № 688.

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея совместно со специалистами Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР» проведен фитосанитарный контроль подкарантинной продукции.

В настоящее время рассматривается вопрос о систематических поставках плодоовощной продукции в порт «Кавказ», с целью оптимизации и снижения загруженности других портов Краснодарского края.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея