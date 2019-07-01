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Рабочие встречи депутата Госдумы

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский встретился с Председателем дымы города-героя Новороссийска Александром Шаталовым.

На встрече обсудили ход подготовки дополнительных выборов в городскую думу, которые состоятся в единый день голосования. Была отмечена важность создания условий для демократического волеизъявления избирателей при строгом соблюдении законности.
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Категория: Новости / Официальные новости

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